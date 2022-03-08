Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı.

Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında Başkan Köken, ilçede 4 gün boyunca farklı mahallelerde dolaşarak kadınlara çiçek verecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 4 gün boyunca farklı mahallelerde dolaşarak kadınlara çiçek verecek. İlk gün Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar Mahallelerinde cadde ve sokakları dolaşarak kadınlara çiçekler dağıtan Başkan Köken, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Deniz Köken, çiçek dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak için mahallelerde kadınlara çiçek dağıttıklarını belirterek, "Mahallelerin tamamını dolaşacağız. Evlere ansızın giderek sürpriz yapıyoruz. Evdekiler de sürpriz ziyaretlere şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Eyüpsultan'da, İstanbul'da ve ülkemizde yaşayan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Eyüpsultan, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title