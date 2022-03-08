Başkan Köken, Eyüpsultanlı kadınlara çiçek dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında Başkan Köken, ilçede 4 gün boyunca farklı mahallelerde dolaşarak kadınlara çiçek verecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 4 gün boyunca farklı mahallelerde dolaşarak kadınlara çiçek verecek. İlk gün Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar Mahallelerinde cadde ve sokakları dolaşarak kadınlara çiçekler dağıtan Başkan Köken, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Deniz Köken, çiçek dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak için mahallelerde kadınlara çiçek dağıttıklarını belirterek, "Mahallelerin tamamını dolaşacağız. Evlere ansızın giderek sürpriz yapıyoruz. Evdekiler de sürpriz ziyaretlere şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Eyüpsultan'da, İstanbul'da ve ülkemizde yaşayan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL