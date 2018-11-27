Başkan Kocaoğlu'ndan, Ak Parti-Mhp İttifakı ve Zeybekci Yorumu

AK Parti'nin İzmir büyükşehir adayını açıklamasına saatler kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ittifaka ilişkin, "İlçelerde, birkaç ilçede kaza olmazsa alırız ama mutlaka olur siyasette. ya adayda problem olur ya da öbür aday çok güçlü olur. Onun dışında minimum söylüyorum; 26-27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. 3 ilçede farklı bir şey çıkar. Ancak büyükşehirde büyük farkla alırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerelde ittifaka gitme kararı alan AK Parti ve MHP'nin İzmir'deki yansımalarının nasıl olacağını gazetecilere değerlendirdi. İttifakın büyükşehiri etkilemeyeceğini dile getiren Kocaoğlu, "Büyükşehir daha büyük farkla alınır. Büyük bir farkla CHP alır" dedi.

İttifak ile bazı ilçelerde kazanma durumu olabileceğine işaret eden Başkan Kocaoğlu, "Benim aday olup olmamam önemli değil. En az bizim kadar değerli bir arkadaşımız aday gösterilecektir. Biz de hep beraber çalışacağız. Büyükşehir belediye başkan adayımız ve diğer ilçe adaylarımız için çalışacağız. İlçelerde, birkaç ilçede kaza olmazsa ama mutlaka olur siyasette. ya adayda problem olur ya da öbür aday çok güçlü olur. Onun dışında minimum söylüyorum; 26-27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. 3 ilçede farklı bir şey çıkar" ifadelerini kullandı.

"Nihat Zeybekci arkadaşımız, belediye başkanlığına beraber başladık"

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin geçtiğimiz günlerde İzmir adaylığı sorulduğunda "İzmir mahallenin en güzel kızı kim istemez" sözlerini de değerlendiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Nihat bey arkadaşımız beraber başladık belediye başkanlığına. Sonra belediye başkanını bıraktı istifa etti milletvekili oldu bakan oldu. O zamandan beri 2004 yılından beri tanışırız. Bir toplantıda da İzmir Denizli örnek alsın demişti onu hatırlarsınız belki. Sonrada bakan olunca görev icabıyla dışarı çıkmıştı, biz de cevap vermiştik. İzmir farklı bir yer, 'hayırlısı olsun' demekten başka çare yok. Yarışacağız, kimlerle yarışmadık ki. Parti olarak yarışacağız" dedi. - İZMİR