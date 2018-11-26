Başkan Kocaoğlu ile Ak Partili Üyeler Arasında Sert Tartışma

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerine AK Partili meclis üyesi ile Başkan Aziz Kocaoğlu'nun tartışması damga vurdu. AK Partili meclis üyesi İmet Tunç'un Başkan Kocaoğlu'na yönelik "Kentinden çok kendine hizmet etmeye çalışan bir anlayış vardır" sözleri üzerine Kocaoğlu, büyük tepki göstererek "Kente değil kendine çalıştı, demek ne demek? Bunun açıklamasını yap, varsa hırsızlık, namussuzluk şerefsizlik bunun delilini sun." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Birleşimde İZSU 2019 yılı mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. İZSU'ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. Görüşmelerde söz alan AK Parti Meclis Üyesi İmet Tunç, bütçedeki faiz ödeme tahminlerindeki denkleştirme tahminine ilişkin söz alarak, "Daha önceki sorunlar yumak haline gelmiştir. Geçmişten bugüne sorunları bekletmiş kümülatif sorunlarla bugüne kadar geliştir. Her sene aynı sorunlar gün yüzüne çıkmıştır, sorunlar çıktıktan sonra çözüm düşünülmüştür. Sorunlar kimi yerlerde yama gibi durmuştur. Görüşlerimiz kısmen karşılık bulmuştur. Kanalizasyon, körfez kirliliği, şehri saran koku probleminde gerekli tedbirler alınmamıştır. Problemler devam etmektedir. Bilimsel çözümler getirilememekte, projelendirme gelişmemektedir. Kanalizasyon ile ilgili sorunu çözüme eylem planınız nedir? Dere ıslahları ne zaman bitecektir? Yağmur suları ne zaman ayrıştırılacak? Şehri saran kokunun tekrar etmemesi için tedbir alınmış mıdır? Bu sorunları bugüne kadar beklettiniz. 14 senedir bu sorunları neden çözmediniz? Siyasi erk ve ekonomik problemin olmadığı ortamda çözülmeyen sorunlar yumağı iradesizlik, tecrübesizliğin, bilgisizliğin ifadesidir. Yerel seçimlere sayılı aylar kala birçok proje tamamlanmamıştır. Bu yılların sonunda adeta ortada bırakıp gidiyorsunuz" dedi.

"Diğer belediyeler vatandaşa hizmet üretiyor"

"Körfez temizliğini de 10 yılda başlar 40 yılda tamamlarsınız" diyen Tunç, "Görünen o ki İzmir için yüzülebilir körfezin de İzmirlilerin ne zaman göreceği projelerde meçhule girmiştir. Önümüzdeki yaz yine körfezde koku yaşanacak. İzmir'i saran kokuya önceden tedbir almayarak açıklama yapmayarak hesap verememiştir. Mutlaka geçmiş yıllardaki bahaneleriniz ardına sığınacak ve 'yatırımlar' diyeceksiniz. Diğer belediyeler vatandaşa hizmet üretiyor. İzmir'de ne gereken yatırım, ne somut çalışma görüyoruz. İzmir 2019 seçimlerinde kararını buna göre verecektir. Keşke geride kalan 14 yılda biraz olsa tasarruf etseniz su kaçaklarını engelleyebilirsiniz. İZSU ticari işletme mantığıyla yürütülüyor. Kötü yürütülen bu kurumun İzmir sorunlarına odaklı çalışması temennimizdir. 14 yıldır kenti yönetiyorsunuz, son 5 yılda 13 kere suya zam yaptınız. İZSU'nun kısa sürede toparlanmasını ve İzmir'e yakışır gündeme gelmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaoğlu'ndan 'kendine çalıştın' sözlerine sert tepki

İmet Tunç'un Başkan Kocaoğlu'na yönelik "Kentinden çok kendine hizmet etmeye çalışan bir anlayış vardır" sözleri üzerine Kocaoğlu, büyük tepki gösterdi. Tunç'un sözlerine karşılık Kocaoğlu, "Eğer kentinden çok kendine hizmet dersen yanlış olur. Böyle dillendiremezsin. Dilendirme kardeşim biz kendimize değil kentimize çalıştık. Kente değil kendine çalıştı, demek ne demek? Bunun açıklamasını yap, varsa hırsızlık, namussuzluk şerefsizlik bunun delilini sun" dedi. Ardından CHP'li meclis üyelerinin İmet Tunç'a seslerini yükseltmesi üzerine Başkan Kocaoğlu, "Lütfen oturun ben aciz miyim cevap vermekten? Lütfen ya. İmet kardeşim bak kendine çalıştın ne demek?"diyerek meclis üyelerini susturdu.

"İZSU vatandaşların taleplerine cevap verememektedir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, "İZSU'nun sorumsuz davranışları nedeniyle İzmirli vatandaşlar nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. İZSU vatandaşların taleplerine cevap verememektedir. İZSU varsa derdin var. Siyasi ömrünüz yeterse yüzülebilir körfez hakkında da doğru konuşup konuşmayacağız anlaşılacak" dedi. Bunun üzerine Başkan Aziz Kocaoğlu, "Nasıl ömrün yeterse. Bırakmayız, sen istemezsen. Nereye gidiyoruz. Canımı sıkma hala benim adaylığım aday olup olmamam. Sen üzülüyorsan söyle gitmeyiz" dedi.

Google'a İzmir ve eşek yazınca...

İzmir'in Kiraz ilçesinin Yukarı Çayağazı Mahallesi'nde 'Eşekle su taşınıyor' haberini gündeme getiren Kökoğuz, "2018 yılında vatandaşa eşekle su taşıyorsunuz. Google'da 'İzmir ve eşek' yazınca bu çıkıyor. Google'da İZSU'yu birinci sıraya getirdiniz, sizi tebrik ediyorum"dedi. Kökoğuz'a cevap veren Kocaoğlu, "Ben ne yazınca ne çıkıyor çok iyi biliyorum" diye konuştu. Kökoğuz, İZSU'nun yüzde 15 indirim yapmasını talep etti.

İl Sağlık Müdürünün raporunu biliyorsunuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hatice Tatlı söz aldı. Tatlı AK Partili meclis üyelerini sözlerini eleştirdi. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'e ihanet etmedi. Sağlık Müdürlüğü Körfez suyunda analiz yapıldığını, analizleri sürekli bu kadar kirli diyorsunuz, sağlık nasıl rapor yazdığını iyi biliyoruz. İnsanlar hala balık tutuyor. Evine balık götürüyor. Herhangi bir hastalık yok. Olsaydı sağ olurdu. İmet Bey yüzde 15 indirim yapın, diyor. Aradaki su fiyat farkının yine suyun ucuz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu'dan yeniden adaylık göndermesi

Çağlar Haspolat'ın "Hala anketlerde birinci çıkıyorsunuz" sözleri üzerine Başkan Kocoağlu, "Anketör gidiyor. Soruyor 'Büyükşehir adayı kimi görmek istersiniz' diye . Diyor ki 'Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde büyükşehir adayı olmadığını açıkladı. Bu bilgi ışığında kimi görmek istersiniz' diyor. Buna karşılık vatandaş 'Aziz Kocaoğlu'nu görmek isteriz' diyor. Öylelikle birinci çıkıyorum. Çağlar yine başımı derde soktun" dedi. Bunun üzerine AK Parti sıralarından 'Vatandaşı kırmazsınız' demeleri üzerine Başkan Kocaoğlu gülerek, 'Herhalde vatana, millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Sanıyorsunuz ki dere bir kere temizleniyor"

Meclis üyelerinin ardından Başkan Kocaoğlu konuşma yaparak, eleştirilere yanıt verdi. Dere ıslahının bitmeyeceğini dile getiren Kocaoğlu, "Bende şeker, tansiyon, pansiyon yok. Haksızlığa tepki gösteriyorum. 'Körfezin temizliği de bitmez. Niye? Dere vardır her sene, dere vardır 5 sene. Bu dere temizliğini siz sanıyorsunuz ki bir kere temizleniyor, ömür boyu temizlenmeyecek. Kanalizasyon ve arıtma yaptıran en fazla ilden bahsediyoruz. Şu anda İstanbul biz 100'sek yüzde 45'mizde. Ankara'da yüzde 5,5 altımızda. Çevreye bu kadar yatırım yapılmış. Bitti mi bitmeyecek. Kent büyüyor biz peşinden koşmaya çalışıyoruz. Her konuda eleştirebilirsin bu konuda da eleştirebilirsin. Ama rakamlar, çevre konusunda büyükşehrin yaptığı yatırımları ortadan kaldırmak mümkün değildir" dedi.

"Şeffaf belediye bulursanız çerçeveletip evinizin duvarına asarsınız"

Belediyenin şeffaf olmadığı söylemlerine yönelik Başkan Kocaoğlu, "Şeffaflık konusuna gelirsek, bu belediyeden daha şeffaf belediye bulursanız çerçeveletip evinizin işyerinizin duvarına asarsınız. İZSU çalışmıyor, bu eleştiriye karşı şunu söylüyorum. Biz 24 saat içilebilir su vermeyi hedeflemişiz. Bazı köylerimizde, bölgelerimizde çeşitli nedenlerden dolayı, suyun kimyasalın aratması gibi nedenlerden dolayı susuz bırakmadık. Tankerle taşıdık yeni kuyular açtık. Sürekli içilebilir suyu hemşerilerimize sunuyoruz. Tabi ki muhalefet 'İZSU çalışmıyor' diyecek. Çok zam yapan belediye, tüketici fiyat endekslerine göre her ay zam yapmadı diğer iller gibi. Zam otomatiğe bağlandı. 30'unda TÜFE 2.58, TÜFE ne kadar 5.39. ve buraya geldik. İZSU'nun eleştirilecek bir yeri varsa, fazla yatırım yaptığı için ve ekonomik sıkıntılardan müteahhitlerle sık sık problem yaşandığı için, görülmemiş bir altyapı çalışmasına girdiğimiz için ve yağmur suyunu gündeme taşıdığımız için. Evet, rahatsızlık verdik, su patlaklarına zaman zaman yetişememe sorunları yaşadık. İZSU'nun tek hatası vardır. Su patlaklarına yetişememe konusu, onu da telafi etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yüzülebilir Körfez Projesi

Yüzülebilir körfez projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Yüzülebilir körfez hedefi, nasıl yüzülebilir olacağı, belediye başkanı ve İZSU'dan 5 arkadaşımızla yaptığımız çalışma sonucu devlet demiryolları ile birlikte hareket etme gerekliliği, birlikte ÇED raporu almak için uğraştık. Pilot işveren TCDD olmasına rağmen, bütün eksiklikler bitti dedikten sonra 2,5 senede ÇED raporu aldık. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi rapor alınır alınmaz, körfez kanalı yapımız için yer tespiti ve çalışmalarını yapılmıştır. Proje sonunda bütün hazırlılarımız yaptık. Kazı ve taşıma çalışmaları başlayacaktı. Devlet Demiryollarında bugüne aldığımız bilgiye göre bir yeni kalede bir de liman içinde deniz içindeki yükseltiye, iki tane topuğun düzeltilmesi için ihale yaptı duyumlarını alıyoruz. Bu körfez temizliği ile ilgili liman yolunun 14 metre derinliğe indirilmesiyle ilgili değildir. Seçim arifesinde körfezde çalışmaya başladık imajı için bir iki topuğun ihaleye çıkıldı duyumlarını alıyoruz. Önünde hiçbir engel yoktur. Yapılacak iş bellidir. Hemen proje ihalesine çıkıp, yapabilir. Biz 13,5 kilometre 250 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı yaptığımızda sadece para harcamış olacağız, geri dönüş olmayacak. Bunun ciddi maiyeti var olacak. Ama Devlet Demiryolları limana yanaşma kanalını 14 metre derinliğe indirdiğinde liman faaliyetlerinde 3 katı kar ve ciro sağlayacaktır. Bırakın Devlet Demiryollarını, biz Ege Bölgesi'nin tarihi boyunca İzmir Limanı'nı Ege Denizi'nin en büyük limanı olarak görüyorduk. Bugün biz maalesef Ege Bölgesi'ndeki liman gücümüz Pire Limanı'na kaptırdık ve çok ucuza."

Yüzülebilir Körfez için 3 öğe

Körfezin yüzülebilir olması için üç öğenin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sirkülasyon kanalı yapılması. İki TCDD'nin liman yaklaşma kanalını acilen yapması gerekmektedir. Hem üçüncü nesil gemilerin limana girmesini sağlayacaktır. Hem de sirkülasyona çok önemli katkıda bulunacaktır. Ayrıca Körfez Tüp Geçidi projesiyle körfez temizliğinin olmazsa olmaz ilişkisi vardır. Şansımız yaver gitti ve hem Körfez Temizlik ÇED'ini bir firma aldı hem de Tüp Geçit projesini aynı firma aldı. Bu firma eğer körfez geçiş tüp geçişi yapılacak ise eğer Büyükşehirin yaptığı taramalar körfezde akıntının yüzde 40 oranında sağlayacak. Eğer tüp geçit yapılırken belli alanda 17 milyon metreküp iade tarama yapılmaz ise körfezdeki Büyükşehir yaptığı sirkülasyon iyileşmesi yüzde 40'tan 10'a düşecektir. Bu 3 projenin at başı yapılması gerekmektedir. Bu ne siyasidir ne odur ne budur. Bu bilimin emrettiği, firmanın değerlendirmesidir. Yüzülebilir körfez hedefi hedeftir ve gerçekleşecektir. Baltık Denizi limanlarına gittiğiniz zaman, orada 365 gün tarama yapılır. Liman bir taraftan dolar, bir taraftan tarama yapılır ve ayakta tutulur. İzmir Körfezi'ne bu büyük iyileştirmeden sonra tarama faaliyetlerine devam etmek durumundadır."

"Ben izin verirsem belediye başkanı olurlar"

Başkan Kocoaoğlu bütçeyi onaylarken isim isim meclis üyelerine sordu. Bu sıra CHP'li meclis üyesi bazı belediye başkanlarının bulunmaması üzerine espri yaparak, "Bunlar bir de belediye başkanı olmak istiyorlar. İzin verirsem olacaklar" dedi. - İZMİR