Başkan Kocaoğlu: "Eğer aday gösterilirsem 5 yıl daha çalışacağım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşüm projesini tanıttı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada "Aday adayı olarak müracaat ettim. Eğer aday gösterilirsem 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağımın buradan altını çiziyorum. İzmir'i birlikte kalkındıracağız" dedi.

Ankara'daki temaslarının ardından İzmir'e dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kocaoğlu'nun yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve hak sahipleri yer aldı.

"Aday adayı olarak müracaat ettim"

Fuar İzmir'de gerçekleşen toplantıda aday adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kocaoğlu, "Dün sabah bir karar verdim. '10 yıl belediye başkanlığı yeterli' dedim. 10 yılsonunda yapmak istemedim. 'Başka bir arkadaşımız bayrağı alsın, belediye başkanlığı siyasi meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi. Bizim kaçmamız olmadı. 2014'te Binali Yıldırım beyle mecburen yarıştık. Bu sefer dedim ki 15 yıl oldu, 150 yıllık belediye tarihinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan başka başkan yok. Bu bize nasip oldu. 'Biz bırakalım bir başka arkadaşımız bu bayrağı alsın, ileriye götürsün' dedik. Ama gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, partime beni bu ulvi göreve getiren, partime destek veren İzmirli hemşerilerime çalışmak, ne İzmir'i ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını, namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum. Eğer aday gösterilirsem 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağımın buradan altını çiziyorum. İzmir'i birlikte kalkındıracağız" diye konuştu.

"Yoğurdu üfleyerek yediğimiz için zaman aldı"

Yüzde yüz uzlaşma ile gerçekleşen kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Başkan Kocaoğlu, "İlk kentsel dönüşüme başlamak önemliydi. Sizin yakınızdaki bize inanan, güvenen ve ilk kentsel dönüşüm gerçekleştirdiğimiz Uzundere sakinlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar bize inandılar, güvendiler, ilk güzel örneği hayata geçirme şansını yakaladık. Her zaman söylüyorum bende Anadolu'dan kopup gelmiş bir kardeşinizim. Bu salonda bulunanların yüzde 90'ı benim gibi kimisinin dedesi, nenesi Anadolu'dan çıkmış yorganını sırtına koymuş, bir hemşerisinin, akrabasının yanına gelmiş iş aramış geçici işte çalışmış. O gün devletin imkanları, o gün yorganını sırtına koyna insanların imkanları bu yapıları yapmaya yetmiş. Başımızı sokacak ev yapmışız. Artık dünya gelişiyor, İzmir gelişiyor, ülke gelişiyor. Daha modern, daha yeşil alanlara, kent ormanlara, parklara ihtiyacımız var. İnsanların bir arada bulacağı, güzellikleri paylaşacağı, acıları paylaşacağı mekanlara ihtiyacımız var. Yani çarpık yapılanmanın olduğu yerlerde kenti yeniden kurmalıyız. Bunu nasıl yapacağımızı çok düşünmek zorundayız. Adı kentsel dönüşüm. Aynı arsada binayı yıkıyor, kentsel dönüşüm. Bu kentsel dönüşüm değil, eskiyen binanın yenilenmesidir. Planla yapılan, İstanbul'da bazı kentlerde örneğini yaşadığımız Fikirtepe gibi dönüşümler de kentsel dönüşüm değil. Tamamen ranta yönelik rant dönüşümleridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi belki zaman aldı ama yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Hakkaniyeti bu semtlerin çilesini çekmiş, bir göz odada 5 çocuk büyütmüş insanları, o çocukların haklarını, malını, mülkünü, canını korumamız gerekiyordu. Bunun yol haritasını doğru belirlememiz gerekiyordu. Onun için zaman aldı" ifadelerini kullandı.

"Müteahhit de mal sahibi de belediyeyi tanıyacak"

Kentsel dönüşüm yaparken o yerin ruhunu da koruduklarına işaret eden Başkan Kocaoğlu, "Bir müteahhit mal sahibi görmeyecek, tanımayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesini görecek ve tanıyacak. Müteahhit de mal sahibini tanımayacak işini yapacak. Oda İzmir Büyükşehir Belediyesini tanıyacak. Kim arsasını tapusunu herhangi bir kişiye verir, ama İzmir Büyükşehir Belediyesine geçici olarak veriyor. Müteahhit karşı biz muhatabız. Mal sahibine karşı müteahhit, müteahhit karşı mal sahibini koruyacağız. ve yerinde dönüşecek. Bir ev, mahalle sadece gayrimenkul değildir. Sadece sokak, dükkan değildir. Orada yaşanmışlıklar, düğünler, dernekler, acı günler vardır. Cenazeler, hastalıklar vardır. İnsan o bina ile o sokak o komşu ile ömür paylaşmıştır. Onun için bir gayrimenkule bir para olarak bakamazsınız. Orda çocukluk anıları, dedesi, ninesi vardır. Varlık vardır, yokluk vardır. Onun için biz aynı komşuları 'Evim yenilendi ama komşum aynı' felsefesi ile sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bundan sonra kim gelirse gelsin"

Hiçbir kentsel dönüşüm alanında bir kuruş bile rant sağlamadıklarını belirten Kocaoğlu, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruşun 40'ta biri bile para rant sağlamayacaktır. Bütün rant buranın çilesini çeken, çamurlu yolunda yürüyen insan alacaktır. Burada ne değer varsa onun, mal sahiplerinin olacaktır. Sadece müteahhit ihaleye girecek para kazanacak yahut kazanamayacak. Geri kalan her şey sizlerin olacaktır. Bu mantıkla, bu kente bakışla biz kentsel dönüşümü düzenledik ve sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Uzundere'deki bir mağazayı hatta bir evi ziyaret ettim. O kadar duygulandım ki. İnsanların gözündeki pırıltı sizi bambaşka yerlere götürüyor. O mutluluğu herhangi bir maddi değerle ölçmek mümkün değil. ve başardık. Türkiye'de ilk defa mevcut binaları yıkarak, yerine yenisini depreme dayanıklısını ve her türlü ihtiyacı karşılayacak alanları yaparak, biz kimsenin burnunu kanatmadan bir kuruş da paraya ihtiyaç olmadan kentsel dönüşümü başardık. Başardık. İşte örnek. Bundan sonra kim gelirse gelsin, kim kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsa kalsın bizim Uzundere Örnekköy'de yarın Aktep-Emrez'de örneğini vereceğimiz dışında başka bir uygulama yapması mümkün değildir. İnsanımızı doğruyu, iyiyi, güzeli sever. O örneği verdikten sonra oradan geriye dönmek mümkün değildir."

Proje detayları

Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm alanı, Akçay Caddesi ile İzmir Çevreyolu kesişiminde, yeni fuar alanının karşısında yer alıyor. 1 milyon 220 bin metrekarelik alanda yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor. Alan genelinde imar adalarının ve mimari projelerde modüler sisteme bağlı kalarak 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak farklı büyüklüklerde projelendirdi. Hak sahipleri inşaat hakları doğrultusunda sunulan projeler içinden tercih yapabilecekler. Hak sahipleri kendi tercihleri doğrultusunda; belediye mülkiyetinde bulunan arsada ya da uzlaşma görüşmeleri neticesinde kendi yerlerinde yapılacak olan yeni konutlardan seçim yapabilecekler.

Kaynak: İHA