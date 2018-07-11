Başkan Kocaoğlu: "Değişim Tehdit Değil Fırsattır"

24 Haziran seçimleri sonrasındaki yaptığı kısa açıklamayla CHP değişim çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu talebini yineledi. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Kocaoğlu, "Bunu gerçekleştirmeden umut olmak ve iktidara gelmek asla mümkün değil. Bizim problemimiz, iktidara kimlerle değil 'nasıl ve hangi yöntemlerle' yürüyeceğimizdir. Sürekli başkalarıyla hesaplaşmak yerine, biraz da kendimizle hesaplaşmayı bilmeliyiz" diye konuştu.

"9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ülkemizde rejim değişmiş, parlamenter sistem yerine otoriter bir yönetim modeli yürürlüğe girmiştir" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Bu durum, demokrasiye gönül veren insanlarımızı derin bir endişeye düşürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak önceliği, bu otoriter yönetim modeline karşı demokratik ve güçlü mücadele yöntemlerini geliştirmek olmalıdır. Tarihi birikimi ve sorumluluğu ile ülkemizdeki bu sancılı dönüşümde model üretebilecek, çözüm olabilecek tek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tüm çekişme ve hesaplar bir kenara bırakılarak, bu vizyonla yola çıkılmalıdır."

Değişimi yaşamın vazgeçilmez bir kuralın olarak tanımlayan Kocaoğlu, "Kısır, sadece kişilerin ya da grupların iktidarının amaçlandığı parti içi mücadele ve çekişmeyle bir yere varılamadığı defalarca görülmüştür. Uzun vadeli değil günübirlik kararlar alarak, ısrarla aynı yol ve yöntemleri uygulayarak farklı ve başarılı bir sonuç beklemek, gerçekçi olmaktan çok uzaktır. Değişim, tehdit değil fırsat olarak görülmelidir" dedi.

"Biz başarılıyız, onlar başarısız demekle doğrulara ulaşamayız" diyen Başkan Kocaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun ve partimize gönül verenlerin samimi talebi, aklın ve bilimin rehberliğinde kendini yenileyen, liyakat esasına dayalı dirayetli kadrolar kurarak ülkenin her bakımdan kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacak sağlam bir yol haritası belirleyen, bu doğrultuda projeler üreten, kararlar alan ve bunları güçlü, kararlı ve anlaşılır bir biçimde cesaretle gündeme getiren bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunlar gerçekleştirilmeden umut olmak ve iktidara gelmek asla mümkün değildir. Dolayısıyla bizim problemimiz kişiler değil yönetim biçimidir, ilkelerdir. Bizim problemimiz, iktidara kimlerle değil 'nasıl ve hangi yöntemlerle' yürüyeceğimizdir. ve birilerinin bir şeyleri kazanmasının çok ötesinde bu otoriter rejim karşısında güçlü şekilde ayakta kalıp onu yenebilecek bir pozisyon üretip üretememektir asıl problem."

"Kısır döngüden çıkış yolu"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, siyaseti maddi veya manevi çıkar için yapan ve adamcılık-alt kimlik üzerinden yürütenlerle değil, siyaseti ülke ve millet çıkarıyla eşdeğer görenlerle yükseleceğini savunan Başkan Kocaoğlu, "Ben seni seçeyim, sen de beni mantığıyla yürüyen parti içi politikalarla bu kısır döngüden çıkabilmemiz asla mümkün değildir. Başarısı dünya ölçeğinde kanıtlanmış, siyasi görüşü ve yaşam felsefesi partimize uyan gençler, hepimiz için yeni umuttur. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, bu gençleri partimize davet etmekten ve yeniden yapılanma sürecinde etkin rol almalarını sağlamaktan çekinmemelidir. 2007 yılından bu yana sayın genel başkanlarımız ve parti yöneticilerimiz nezdinde, bıkmadan ve usanmadan dile getirdiğim gibi, güçlü bir 'parti mutfağı' acilen kurularak çalışmaya başlamalıdır. Çünkü ülke koşulları her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır" şeklinde konuştu.

"Sürekli başkalarıyla hesaplaşmak yerine, biraz da kendimizle hesaplaşmayı bilmeliyiz" diyen Kocaoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Yıllardır genelde iktidar olamayan partimiz, yerel yönetimlerde azımsanamayacak kadar önemli başarılar elde etmiştir. Bu kentlerdeki oy oranlarımız bizi doğrulamaktadır. Ama ne yazık ki, yerel yönetimlerimiz CHP Genel Merkezi tarafından yeterince dikkate alınmamakta ve deneyimlerinden etkin biçimde yararlanılmamaktadır. Bu, incelenmeye değer ayrı bir sorundur. CHP'li yerel yönetimleri savunması gerekirken 'muhaliflerden daha sert ve yıkıcı' eleştirilerde bulunan bazı milletvekili ve parti yöneticilerimiz, üstü örtülemeyecek kadar önemli bir problem haline gelmiştir. Parti içindeki aday belirleme yönteminin sağlıklı yürütülememesi de bir diğer açmazımızdır. 2004 yılından bu yana kamuoyu önündeyim. Hiçbir zaman gizli ajandalarım, gizli senaryolarım, gizli hesaplarım, gizli pazarlıklarım olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Partideki mevcut yönetim anlayışına ilişkin eleştiri ve önerilerimi dile getirmemdeki tek amaç, gerçekten iktidar alternatifi olan güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tüm bu düşüncelerimin bir potada eritilmesi durumunda görülecektir ki, 'değişim' talebim olağanüstü kurultayın toplanıp toplanmamasının çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururum." - İZMİR