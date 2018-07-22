Başkan Kocaoğlu 597 Köyü Dinleyecek

Kırsal kesimdeki çalışmaları sırasında köy ziyaretlerine büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yasayla "mahalle" haline getirilen 597 köyün tamamına ulaşmak istediğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, "İşten korkmayacağız, kaçmayacağız, çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent merkezindeki yoğun tempo arasında bulduğu her fırsatta, metropol dışındaki ilçelere giderek kırsal kesimle buluşmaya büyük önem veriyor. Yasayla "mahalle" haline getirilen köy ziyaretlerini adeta gelenek haline getiren Başkan Kocaoğlu, "İzmir'deki köylerin tamamını ziyaret edebilme" hedefiyle sürdürdüğü gezilerinde bu kez Ödemiş'e bağlı Bülbüller, Veliler, Süleymanlar, Kızılca ve Kerpiçlik'e giderek vatandaşları dinledi.

Köylülerle zeytin üretiminden arıcılığa, ova yollarının asfaltlanmasından kadınların ekonomiye kazandırılmasına kadar çok geniş bir yelpazede sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yollarına sıcak asfalt çalışmasının yapıldığı Şirinköy, Bülbüller, Karadoğan ve Yeniköy'ün muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Ülke ekonomisinin kalkınması için öncelikle tarımın kalkınması gerektiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Köylünün yeniden ayağa kalkması o yüzden çok önemli. İzmir'de sonradan mahalle yapılan 597 köyümüz var. Büyük çoğunluğunu ziyaret ettim. Bazılarına birkaç kez gitme fırsatım oldu. Şimdi hiç gidemediğin köylerimize gitmek istiyorum. Hedefim 597 köyün tamamını görmek, 597 köyün tamamını dinlemek" şeklinde konuştu. - İZMİR