Başkan Kocamaz, Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediyenin 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' projesinden yararlanan Bekirde Mahallesi vatandaşları ile bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinin, halk sağlığı hizmetleri dahilinde hayata geçirdiği 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' projesi kapsamında birçok vatandaş hizmet alıyor. Proje çerçevesinde, sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar, kişisel bakım ve ev temizliğine kadar her türlü hizmeti, oluşturulan sağlık ekibinden alabiliyor.



Başkan Kocamaz da Bekirde Mahallesi'nde yaşayan Servet ve Aysel Altınsoy çiftini ziyaret ederek, sohbet edip, sorunlarını dinledi. Altınsoy çifti ise kendilerine büyük kolaylık sağlayan evde sağlık ve bakım hizmetinden dolayı Başkan Kocamaz'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesine bağlı fizyoterapistlerden destek alan çifte yürüme aleti hediye edildi.



Sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına gidiyor



Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında, ilerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan ve bu nedenle sağlık hizmetleri, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım uygulamasını başlattı. Tam teşekküllü ekipmanı ile çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, çok kısa bir sürede pek çok kişiye ulaştı. 21 araç, 3 doktor, 8 hemşire, 12 bakım destek personeli, 6 temizlik personeli, 3 fizyoterapist, 3 sosyal çalışmacı, 2 psikolog, 1 koordinatör ve 1 büro personeli ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyacı olan her türlü hizmeti ayağına kadar götürüyor.



Projeden çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli, yatağa bağımlı hastalar ve yaşlılar faydalanabilecek. Bu proje ile sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmalar önlenebilecek hem de hastanın ihtiyaçları yatağından kalkmasına gerek kalmadan karşılanacak. Randevulu sistem anlayışı ile verilen hizmette, doktor tarafından yapılacak ön muayene sonrasında, vatandaşların gerekli durumlarda yara bakımı, tıbbi bakım ve tahlil, hastaneye nakli gibi hizmetlerden yararlanması sağlanacak. Ayrıca ilk muayenenin ardından, uygun görülen periyotlarda doktor ve bakım ekibi tarafından kontrol ziyaretleri de yapılacak.



Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0324 223 42 42 numaralı iletişim numarasından ya da 444 2 153 numaralı Mersin Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinden 08.00- 17.00 saatleri arasında randevu alabilecekler. Ayrıca, ekipte yer alan, alanında uzman psikologlar, hastalara ve yakınlarına psikolojik destek verirken, fizyoterapistler de hastalara gerekli fizik tedavi yönetimini uygulayacak. Proje kapsamında sağlık hizmetine ek olarak bakım hizmeti de veren ekipler, her türlü kişisel bakımın yanı sıra ihtiyaç halinde vatandaşların evini de temizleniyor. - MERSİN