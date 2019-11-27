Başkan Kocaman yüzme havuzunu inceledi

27.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:46

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Köseköy'de yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.



Köseköy Mahallesi'nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapının inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ederken dış cephesi mantolandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımına devam edilen Kartepe Köseköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Çalışmaları değerlendiren Başkan Kocaman, "Yapımı tüm hızıyla devam eden Olimpik normlarda ki yüzme havuzu modern ve son teknoloji ile yapılıyor. Yapılan yatırımlarla kentimizin değeri her geçen gün artmaktadır. Gençlerimizin sağlıklı alanlarda spor yapması çok önemlidir. Tesis tamamlandıktan sonra bölgemize ve sporcularımıza değer katacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a yüzme havuzumuzun inşaatına vermiş oldukları katkılardan dolayı tüm ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc'ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA