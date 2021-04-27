Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi
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Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelindeki devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelindeki devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi.

Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Aybahçe sokakta yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yerlerde yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kocaman, daha sonra Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bordur ve kaldırım, Nazım Demirci Caddesinde devam eden kaldırım çalışmaları ile 6 ekip halinde ilçe genelinde devam eden ot kesme çalışmalarını yerinde inceledi. Havaların ısınmasıyla çalışmalarına hızlandığını belirten Kocaman, "İlçemiz genelinde yapılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz alt yapıları tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına hemen geçiyor. Altı ekip halinde Kartepe'mizin dört bir yanında parklarımızda, mezarlıklarımızda, cadde ve sokaklarımızda ot kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bahar ve yaz aylarımızın Kartepe'ye yakışır olacak" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi
Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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