Başkan Kocaman "Tepetarla köyü kaldırılmayacak"
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Başkan Kocaman "Tepetarla köyü kaldırılmayacak"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tepetarla halkı imar tehdidi altında" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Kocaman
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tepetarla halkı imar tehdidi altında" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, basında yer alan "Tepetarla Halkı İmar Tehdidi altında" başlıklı haberlerin ardından açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başkan Kocaman, "Tepetarla Köyü'nün fay hattı bahane edilerek imara kapatıldığı ve bu sebeple köyün kaldırılmak istenildiği doğru değildir. Tepetarla bölgesine ait Uygulama İmar Planları ilk kez Kartepe Belediyesi'nce yapılmıştır. İmar Planları yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış zemin etüt raporunda belirlenen veriler, planlara aktarıldığından belediyemizce özellikle yapılmış bir kısıtlama söz konusu olmamıştır. Tepetarla'da yaşayan halkın bir kısmı tarafından imar planlarına karşı dava açılmış ve davaların sonucuna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İmar Planları yeniden düzenlenerek tüm gerekçeler planlarda ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Açıklamasının devamında Başkan Kocaman, "Fay hattı genişliğinin 150 metre olması ile ilgili köyde gizli projelerin yapılacağı, bu alanda lojistik merkez ve gondol projesi olduğu belirtilmektedir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Fay hattı genişliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan zemin etüt raporunda belirtilmekte olup bu alan genişliği belediyemizce değil bilimsel verilere göre belirlenmiştir. Ayrıca Lojistik alan veya gondol projesi gibi konular gerçeği yansıtmamakla birlikte tamamen dedikodu ve söylentilerden ibarettir. İmar planlarında bu alanın lojistik alan veya gondol yapılması gibi kullanımlar planlanmamıştır" diye konuştu

Başkan Kocaman konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Tepetarla Köyü el değmemiş nadir bir yerdir. Tepetarla bölgesinin yapı yoğunluğu, köyün mevcut arazi durumunu ve doğal dokusunu korumak amacıyla düşük yoğunluklu olarak planlanmıştır, bahse konu rant elde edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tepetarla Köyü bizim için kıymetlidir. Tepetarla köyü'nde yaşayan vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini önemsiyoruz, Kartepe Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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