Başkan Kocaman mahalle esnafı ve sakinlerini ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinde esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yoğun mesaisi içerisinde bulduğu her fırsatta hemşehrileriyle bir araya geliyor. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında Eşme Mahallesi'nde su taşkınları yaşanmıştı. Yaşanan sel sonrasında yapılan çalışmaların tamamlanması ile Eşme Mahallesi eski günlerine döndü.

Eşme'de yaz bir başka güzel

Eşme Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, esnaf ve hemşehrileriyle bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Sapanca Gölü kenarında hemşehrilerinin çay davetini kabul eden Kocaman, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Tarlalarında çalışan hemşehrilerini de ziyaret eden Kocaman kolaylıklar ve bereketli mahsüller diledi.

Kocaeli'nin göz bebeği

Başkan Kocaman, Eşme Mahallesi'nde ki incelemelerinin ardından Maşukiye Mahallesi'ne geçti. Esnaf ve vatandaşlar ile çay eşliğinde sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, burada da istek ve talepleri dinledi. Turizm kenti olan Kartepe'nin her geçen gün daha da kıymetlendiğini belirten Kocaman "Son on yılda yapılan yatırımlarla Kartepemiz turizm alanında ciddi bir mesafe elde etti. Bu dönemde de istişarelerle yapacağımız yatırımlarla Kartepemiz Kocaeli'nin göz bebeği olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA