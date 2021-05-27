Başkan Kocaman, Kocaelispor'a başarılar diledi
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Başkan Kocaman, Kocaelispor'a başarılar diledi

Başkan Kocaman, Kocaelispor'a başarılar diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1.Lig'e çıkma finalinde Kocaelispor'a Sakaryaspor karşısında başarılar diledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1.Lig'e çıkma finalinde Kocaelispor'a Sakaryaspor karşısında başarılar diledi.

Kocaelispor, TFF 1.Lig'e çıkma mücadelesinde yarın final karşılaşmasında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Final maçı öncesinde Kocaelispor'a başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İnşallah güzel, dostça bir mücadele sonucunda Kocaelispor'umuz 1.Lig'e çıkacaktır. Kocaelispor'umuzun müzesinde 2 Türkiye Kupası var ve Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olmuştu. Renktaş ve komşu iki takımın mücadelesinde öncelikle sportif, örnek bir centilmenliğin yaşanmasını ve galibiyet coşkusunu, mutluluğunu yaşamayı gönülden diliyorum. Oynanacak bu mücadele ile Kocaelispor'umuz TFF 1.Lig'e çıkarak hak ettiği Süper Lig'e daha da yaklaşacaktır. Kentimizin gözbebeği değerli Kocaelispor'umuza Sakaryaspor karşısında birbirinden muhteşem gollerle taçlandıran, seyir keyfi yüksek, kazasız belasız sonuçlanan güzel bir galibiyet diliyorum. Bütün şehir kenetlendik, odaklandık dualarımız takımımız için. Bu şehir, kıymetli Kocaeliler en güzel zaferleri hak ediyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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