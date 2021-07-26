Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi

Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı devam eden ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı devam eden ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binası 2 bin 405 metrekare alanda hızla devam ediyor. Ek hizmet binasında fen işleri, temizlik işleri, işletme ve park bahçeler müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak. Aynı zamanda ek hizmet binasının 40.000 metrekare açık alanı bulunuyor. Binada toplantı salonları, teknik ofisler (müdür, personel ve saha amirleri çalışma odaları), bilgi işlem odası, işyeri hekimi odası, mutfaklar, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, arşiv, zabıta ve malzeme odası yer alacak.

Merkezden yönetim

Ek hizmet binasında inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Fen işleri, temizlik işleri, işletme ve park bahçeler müdürlüklerimizi bir araya getireceğimiz ve daha etkin şekilde hizmetlerin sunulmasını sağlayacağımız binamızın devam eden çalışmalarını inceledik. Araç bakımı için kullanılacak olan kademe birim ile de araçların bakımını hızlı ve ekonomik bir şekilde yapacağız. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz. Burada yer alacak olan müdürlüklerin tek noktada toplanmasıyla daha hızlı koordinasyon sağlanarak, daha verimli hizmet sunulmasını hedeflemekteyiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi
Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Seda Bakan Düm Tek Tek İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Diego Ali Koç Jimmy Durmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:57:43. #1.15#

title