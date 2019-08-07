Başkan Kocaman'dan önemli ziyaretler

07.08.2019 09:29

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu'yu makamlarında ziyaret etti. İstişarelerde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, görevlerinde başarılar diledi.

DENİZCİ - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'yi Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Eda Açıkyol ile birlikte makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

ELLİBEŞ - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kocaman, İl Başkanı Ellibeş'e Kartepe'de yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

BARO - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir'i Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Av. Eda Açıkyol ile birlikte makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

ABİŞ - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Orhan Akyüz, Mehmet Yaman, Murat Balaban ve Belediye Meclis üyesi Av.Eda Açıkyol ile birlikte Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele Koordinatörü olarak atanan Nihat Abiş'i makamında ziyaret ederekyeni görevinde başarılar diledi.

ÇAKMAK - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine atanan Yaşar Çakmak'ı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Orhan Akyüz, Mehmet Yaman, Murat Balaban ve Belediye Meclis üyesi Av.Eda Açıkyol ile birlikte makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

GÜNDOĞDU - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'yu Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Orhan Akyüz, Mehmet Yaman, Murat Balaban ve Belediye Meclis üyesi Av.Eda Açıkyol ile birlikte makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler