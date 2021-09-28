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Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

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Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde 27 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

KARTEPE, KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde 27 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, KBB Spor Müdürü Barış Çoban, KOÜ Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Levent Atalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Ak Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Arslanbey Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı, CHP İl Başkan Yardımcısı Bülent Sarı ile kulüp yöneticileri katıldı. Başkan Kocaman, ilçe genelinde hizmet veren 27 amatör spor kulübüne düzenlenen törenle 235 bin TL maddi destek sağladı.

"Kartepe, lokomotif olma yolunda ilerliyor"

Programda konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, "Kartepe'miz lokomotif olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yaklaşık bir yıldır pandemi dolayısıyla ara verilen bal, süper amatör ligleri bir ay sonra başlıyor. Kartepe Belediye Başkanımız Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlığı zordur. Bir çok şeyden feragat etmeniz gerekmektedir. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Destek vermeye devam edeceğiz"

"Sizlerin özverili çalışmalarına şahidiz" diyen Mustafa Kocaman, "Bizler Kartepe'de her branşta spor yapılmasını istiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin spor yapmaları çok önemlidir. Kartepe'mizin, turizm gibi sportif başarılarıyla da anılmasını sağlamak için çok çalışacağız. Kendi zamanından kendi cebinden harcayarak spora destek oluyoruz. Bu sevgiden kaynaklanmaktadır. Bizler elimizden gelen imkanlarla destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

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