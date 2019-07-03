Başkan Kocaman çalışmaları yakından takip ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde askeriye sapağı mevkiinde yol çalışması ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapımı devam eden parke onarım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Bu bölgede yapılan çalışmalar İzmit İlçe bağlantısı olması ile de dikkat çekiyor. Belediye ekipleri üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla nihayete erdirmek için büyük gayret gösteriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman "Kartepemiz hep birlikte yapacağımız çalışmalarla örnek bir ilçe olacaktır. Son on yılda Kartepe ciddi anlamda ilerleme kaydetti. Turizm merkezi olan Kartepemiz de yeni yatırımlarımız ile daha çok turist ağırlayacağız. Ulaşım ağında ki iyileştirmeler ve yeni yatırımlar ilçemize olan ilgiyi arttıracaktır. İzmit İlçe ile olan bağlantı yollarımızın daha iyi duruma gelmesiyle Kartepe ticari anlamda da gelişecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA