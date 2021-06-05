Başkan Koçak: "Üreticilerimiz rahat bir nefes aldı"
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Başkan Koçak: "Üreticilerimiz rahat bir nefes aldı"

Başkan Koçak: 'Üreticilerimiz rahat bir nefes aldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörüne yönelik yaptığı kuraklık desteği açıklamasının ardından Aksaray'da üreticilerin yüzü güldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörüne yönelik yaptığı kuraklık desteği açıklamasının ardından Aksaray'da üreticilerin yüzü güldü.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörüne yönelik yaptığı kuraklık destek açıklaması üreticilerin yüzünü güldürdü. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak desteklemelerle üreticilerin rahat bir nefes aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Bu kararların alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Koçak, "Kuraklık ve dolunun vermiş olduğu hasar tespitleri halen devam ediyor. Ön hasar tespitlerine göre kuraklıktan zarar gören alan 500-600 bin dekar. Doludan zarar gören alan ise 15-20 bin dekar. İnşallah bu çiftçilerimiz zarar görmeyecekler" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Koçak: "Üreticilerimiz rahat bir nefes aldı" - Haberler Ekonomi
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