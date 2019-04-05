Başkan Koçak: "El Birliğiyle Daha Çok Üretmek İçin Çalışacağız"

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üretime yönelik çalışmalar yapılarak üreticinin sesini dinleyip yeni tarım politikaları oluşturulması ve tarım reformların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Koçak, Türkiye'nin önünde uzun süredir beklenen seçimsiz 4,5 yıllık bir dönem bulunduğunu belirterek, "Bu dönemi, şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak, uzun vadeyi hedefleyen yapısal tarımsal reform adımlarıyla değerlendirmeliyiz. Yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi sonrası zor durumda olan üreticilerimizin rahatlatılması ve hızla tarımı bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp sorunların çözülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Tarımsal üretim teşvik sistemine kadar tüm yapının yeniden ele alınması, bakanlığın havza bazlı destek çalışmalarının hızla sonuçlandırmasının gerektiğinin altını çizen Koçak, "Ülkemiz son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçti. Bu süreç üreticilerimizi de olumsuz etkiledi. Çiftçi artık önünü görmek istiyor. Beklentilerimiz var. Gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetleri başta olmak üzere uzun vadeli tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Çiftçilerimiz arasında ülkemiz tarım politikaları ile ilgili memnuniyetsizlik hakim. Üretime yönelik çalışmalar yapılarak tabanın sesini dinleyerek yeni tarım politikaları oluşturulması, tarım reformların hızlandırılması gerekiyor. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz. Tarımda ülkemizin ve Aksarayımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için hepimize görev düşmektedir. Aksaray'ın tüm dinamiklerinin de önümüzdeki süreçte bu bilinçle, güç birliği içinde çalışacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA