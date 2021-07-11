Başkan Kocaispir: "Hizmetlerimizde katılımcılığı esas aldık"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalleleri tek tek gezerek vatandaşları dinlediklerini ve çalışmalarını bu görüşmelerin ışığında yaptıklarını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalleleri tek tek gezerek vatandaşları dinlediklerini ve çalışmalarını bu görüşmelerin ışığında yaptıklarını söyledi.

Başkan Kocaispir, Yüreğir'de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla mahalle mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kiremithane Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kocaispir, ziyarette hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinledi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiremithane Mahallesi'nde kapı kapı esnaf ziyareti de yapan Başkan Kocaispir'e mahalle sakinleri çalışmaları ve ziyaretleri için teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı