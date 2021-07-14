Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'
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Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'

Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, halk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, halk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen halk gününde Kocaispir, kurmaylarıyla birlikte vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, halkın doğrudan başkana taleplerini aktarma fırsatı bulduğu 'Halk Günü' toplantılarının önemine değinen çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonunun önemli bir halkasını vatandaşla yüz yüze görüşmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla, ortak aklı harekete geçirdiklerini, bu bağlamda halk günü toplantılarını da önemsediklerini kaydeden Başkan Kocaispir, "Biz göreve başlarken ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğimizi, halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Hem sahada mahalle mahalle hem de bu gibi toplantılarla hemşehrilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. İstişare kültürümüzün önemli bir ayağını da halk toplantıları oluşturuyor. Yüreğirli hemşehrilerimizin taleplerini, belediyemizden beklentilerini birebir dinleyip, çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Oldukça verimli geçen bu toplantıları ve halk günlerini düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Halk gününde isteklerini ve görüşlerini birebir başkan ve kurmaylarına aktarma fırsatı bulan ilçe sakinleri Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'
Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'
Başkan Kocaispir'den 'Halk Günü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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