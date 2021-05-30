Başkan Kocaispir'den berber ve kuaförlere destek
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Başkan Kocaispir'den berber ve kuaförlere destek

Başkan Kocaispir'den berber ve kuaförlere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, berber ve kuaförlere destek paketi hediye etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, berber ve kuaförlere destek paketi hediye etti. Başkan Kocaispir, "Her zaman esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

İki yıla yaklaşan koronavirüs salgını sürecinde uzun süre kapalı olan ve salgından en çok etkilenen berber ve kuaförlerin hizmet standardını yükseltmek için harekete geçen Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan 450 berber ve kuaföre destek uygulaması başlattı.

Yüreğir'de faaliyet gösteren kadın erkek tüm kuaför ve berberleri tek tek ziyaret etmeye başlayan Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, usta önlüğü, tıraş örtüsü, havlu paketi ile içerisinde çay, kahve, şeker ve bardak bulunan kolileri esnafa dağıttı.

Ekiplerin Yavuzlar Mahallesi esnaf ziyaretine eşlik eden Başkan Kocaispir, "Berber ve kuaförlerimize imkanlarımız ölçüsünde küçük bir destek sağlıyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Benzer uygulamalarımızı diğer esnaf kardeşlerimizin için de planlıyoruz." diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi'nin destek paketi hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren berber ve kuaför esnafı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Başkan Kocaispir'den berber ve kuaförlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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