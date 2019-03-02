Başkan Kocadon Seydikemerlilerle Buluştu

Demokrat Parti Seydikemer Seçim Ofisi açılışı için ilçede bulunan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Seydikemer halkının gönlünü fethetti.

Seydikemer'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, beraberindeki Demokrat Parti Seydikemer İlçe Belediye Başkan Adayı Durmuş Korkmazoğlu ile açılış öncesi halka seslendi. Açılışta Demokrat Parti Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon ve partililer ile ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla Seydikemerli vatandaşlar hazır bulundu.

Seydikemer Belediye Başkan Adayı Durmuş Korkmazoğlu, tüm Seydikemerlilere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, Seydikemer'i ekonomik yönden güçlendirecek tarımsal projeleri öncelikli olarak ele alacağını söyledi. Seydikemer'in sorunlarını yakından bildiğini, gelecek nesillere ekonomik yönden güçlü ve çocukların gençlerin sağlıkla büyüyecekleri bir ilçe bırakacaklarını ifade ederek, "Seydikemer'i Türkiye'nin en iyi ilçesi yapacağım çünkü benim arkamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Kocadon var." dedi.

Sözlerine Seydikemerlilere teşekkür ederek başlayan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, "Ben ara sıra Seydikemer'e gelirim. Her zaman beni içtenlikle karşılayan, bize geçmiş dönemde yardımcı olan değerli belediye başkanıma, sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve emniyet güçlerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. O zaman da sahip çıkmışlardı bana ve yine sahip çıkmaya devam ediyorlar. Şimdi Demokrat Parti'den Muğla'ya adayım ve genç dinamik bir arkadaşınız olarak 30 günde bu geçen zamanı telafi edeceğim. Göreceksiniz ki daha çok beraber olacağız. Yolda gelirken dağlar, ormanlar, tarih eserler, kanyon vb. neredeyse bütün doğal güzelliklere rastladık. Doğal güzellikleri, kanyonları ve dünya mirası listesine girmiş antik kentleriyle cennet Seydikemer'imizin hak ettiği değeri almasını sağlayacağız" dedi.

Muğla'nın kalkınması için her bir ilçesinin ekonomik yönden güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Kocadon, "Sizlere söz veriyorum. Turizm ile tarımı birleştirmek en büyük mücadelem olacak. Ben de tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ailenin çocuğu olarak burada açık ve net söylüyorum; ürettiğiniz tüm ürünlerin satılması için pazarlanması için her türlü desteği vereceğim, ne gerekiyorsa yapacağım. Bodrum'da 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Benimle beraber bir nesil büyüdü ve Bodrum dünya markası oldu. Ben hep basamakları tek tek çıkarak bu günlere geldim. Önce Ortakent'te belde belediye başkanlığı yaptım ardından 2009 yılında Bodrum'a aday olduğumda herkes bunu çılgınlık olarak gördü ve Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkanı oldum. Hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Sonunda Demokrat Partinin bayrağını Bodrum Belediyesine çektirdim. Şimdi de hep beraber Muğla'ya çekeceğiz Demokrat Parti bayrağını." şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, "Halkımın siyasi aklıyla kimseyi dalga geçirtmem, geçirtmeyeceğim de. Yok öyle yağma" diyen Başkan Kocadon, "Korkularından birden bire ilçelerde ittifak yapıyorlar. Genel başkan yardımcısı diyor ki; 'biz bu iş için çok uğraştık ama mevcut başkan ve dört milletvekili çok baskı yaptı ve böyle karar aldık.' Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Genel merkezdeki arkadaş, Muğla'da seçimin kaybolduğunu anladı. El bombasının pimini çekti, mevcut başkan ve dört milletvekilinin eline bıraktı. Kaybederseniz suçlu biz değiliz sizsiniz demek istedi. Kaybedeceksin kardeşim çünkü Mehmet Kocadon geliyor! Gönüllerin başkanı geliyor! Sizin içinizden çıkardığınız bir değer geliyor!

Muğla'daki bütün sivil toplum kuruluşlarını gezdim, muhtarlarımla görüştüm ve gitmeye de devam ediyorum. Muğla'yı ben değil biz yöneteceğiz, sizlerle seçilmişlerle yöneteceğiniz; bürokratlarla değil! Büyükşehir yasayı ile 10 tane belediye kapattım ve hiçbir belediye personelinin bir tanesini bile işten çıkarmadım. Şimdi bu asi çocuk bütün seçilmişlere söz veriyor, ilçelerdeki bütün başkanlara söz veriyorum. Benim elimden alınanlar ve ilçelerin elinden alınanlar, araçlar, değerli mülkler, hepsini gelir paylaşımı yaparak -size söz veriyorum- yasaların bana verdiği bütün yetkilerin sizlerle paylaşımını yapacağız. Benim çektiğim sıkıntıları yeni belediye başkanlarımız çekmeyecek. Burada Seydikemer'de bunun sözünü veriyorum. Şoför arkadaşıma da söz veriyorum. Senin de ekmeğinle oynamayacağım" dedi.

Kutsi konseriyle renklenen Seydikemer Seçim Ofisi açılışında vatandaşlar, seçim ofisine akın ederek partilerle sohbet edip gündemi değerlendirdi.

Başkan Adayı Mehmet Kocadon, açılışın ardından Seydikemer'deki bazı oda, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA