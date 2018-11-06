Başkan Kocadon, Datçalılarla Bir Araya Geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla il genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine Datça'da devam etti. Kocadon, üçüncü durağı olan Datça'da, daha feribottan iner inmez sıcak ve samimi bir üslup ile karşılandı.

Datça feribot iskelesinde Datça KİGDER (Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği) Başkanı Menşure Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Mehmet Kocadon, ilk ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Datça İlçe Başkanlığına yaptı. CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt, Kadın Kolları Başkanı Fatma Tatlı, Gençlik Kolları Başkanı Mert Eser ve partililerin yanı sıra Datçalı basın mensuplarının katılım gösterdiği ziyaret, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Mehmet Kocadon, partililere yaptığı açıklamada hedefinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu vurgulayarak, "Muğla ili CHP'nin adeta kalesidir. Bu kaleler yıkılırsa Anadolu halkı mücadele etme ruhundan vazgeçer. Bunun için yıktırmamamız lazım ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde ben, 20 yıllık tecrübemi Muğla büyükşehirde değerlendirmek için aday oldum. Tabi biliyorsunuz ki Bodrum bir dünya markası, 1 milyona yakın bir nüfus yaşıyor özellikle 3 - 4 ay boyunca. Yani demek istediğim, milyonlara hizmet etmeye alışığız biz. Toplum bir değişim istiyor artık. Halkın sesini iyi dinlemek lazım. Halkın sesine kulak veremiyorsanız sadece siyasi dizayn üzerinden siyaset yapmaya devam ederseniz, kaybetmeye mahkum kalırsınız. Bizim davamız belli, bizim yolumuz Ata'mızın gözündeki medeniyet ışığı olan ışık yoludur, bizim yolumuz budur. Hepimizin yönü de aynı yolu da aynı. Ben inanıyorum ki partim bana bu görevi verirse –ki burada açık ve net söylüyorum ve gittiğim her yerde de bunu söylüyorum- %65'in üzerinde oy alacağım. Özellikle halkla yapılacak olan her türlü ön seçime varım. Bakın, halkla diyorum! Bugün bu güzel karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta başkanıma, özellikle de kadınlarımıza, limana kadar gelerek beni karşıladıkları için ve güzel çiçekleri için" dedi.

CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt da ziyareti için Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Mehmet Kocadon daha sonra Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı da makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Datça Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Datça Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Esad Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odasında oda başkanı Cemal Demirtaş, oda yönetim kurulu üyeleri ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi Başkan Yardımcısı Deniz Dakikoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selma Ünal ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. - MUĞLA