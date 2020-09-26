Başkan Kızılkan: "256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kızılkan: "256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz"

26.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:10
Başkan Kızılkan:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; 256 personel ve 53 araçla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; 256 personel ve 53 araçla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan; "Kayseri İtfaiyesi'nin 94., Türk İtfaiye teşkilatının 306. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Haftası'nı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak başlatıyoruz. Bu arada İHH Kentsel Arama Kurtarma ekibi 12 farklı şehirden yaklaşık 70 kişinin katılımıyla Kayseri'de gerçekleştireceği kentsel arama kurtarma çalışmaların da startını vermiş olacağız. Bu anlamda özellikle İHH ekiplerine, Kayseri'de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri ve İtfaiye Haftası'na denk getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

En yakın ekipleriyle tehlikeye düşmüş her canlıya hizmet getirdiklerini sözlerine ekleyen Kızılkan; "Kayseri'de 16 farklı noktada 256 personel ve 53 itfaiye aracıyla hizmet etmekteyiz. 112 çağrı merkezine yapacağınız her ihbarda tehlikeye düşmüş her canlıya hizmet getiren Kayseri itfaiyesi size en yakın ekipleriyle yangına veya diğer afetlere müdahale çalışmalarını yürütecektir. Vatandaşlardan özellikle adreslerini net olarak belirtmelerini, buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan araç ne ise yönlendirileceği konusunda hiç şüphe olmasın. Kayseri itfaiyesi ve gönüllüler 7 gün 24 saat hazır olarak halkımızın hizmetindedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Kızılkan: '256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz'
Başkan Kızılkan: '256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Can Bartu Arda Turan Erol Bulut
Daha Fazla Ekim Kavga Otomobil Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kızılkan: "256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz" - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 14:22:37. #1.15#
title