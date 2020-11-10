Başkan Kırkpınar'dan 10 Kasım mesajı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Başkan Kırkpınar'dan 10 Kasım mesajı

10.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:39
Başkan Kırkpınar'dan 10 Kasım mesajı

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Başkan Kırkpınar yayınladığı mesajında şunları kaydetti; "Türk dünyasının Başbuğ'u, Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Bütün olumsuz koşullara rağmen, kurtuluş mücadelesini başlatan, bağımsızlığa önce kendi inanan ve milleti inandıran, Türk milletinin istiklal ve istikbaline ömrünü adayan, yeri asla doldurulamayacak, tarihi bir şahsiyet olan Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururunu ilelebet yaşayacağız.

Kurtuluş mücadelesinin başladığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 23 Temmuz kongresinde Dadaşlar Mustafa Kemal Paşa'yı bağrına basmış, her türlü desteği kendisine vermiştir. Kongreye Erzurum Delegesi olarak katılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Erzurumlu hiç bir zaman unutmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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