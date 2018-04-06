Başkan Kimyeci'den Paskalya Bayramı Kutlama Mesajı

Başkan Kimyeci mesajında şu görüşlere yer verdi; "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu coğrafya da, farklı din ve mezheplerin mensupları birlik, beraberlik, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde bir arada yaşamaktadır.

Tarih boyunca kader birliği yapmış olan üç semavi dinin temsilcileri, Bayramlarını daima saygı, sevgi ve kardeşlik hisleri içinde ortak bir coşkuyla kutlamışlardır. Bayramlar, bizleri ayrılmaz şekilde bir arada tutan ortak değerlerimizin en halisane şekilde idrak edildiği müstesna günlerdir.

Hristiyan âleminin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya; İsa Peygamber'in son yemeğini, ölümünü, insanlar için kendini feda edişini ve üç gün sonra dirilişini simgeleyen Hristiyan alemi için kutsal bir bayramdır.

Paylaşım, dayanışma ve sebat gibi seçkin manevi değerleri günümüze taşıyan Paskalya ruhunun, halkımızı birbirine bağlayan kardeşlik hislerini daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Hristiyan hemşehrilerimin Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."