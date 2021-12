YÜZÜCÜLERİMİZ GÖZ DOLDURUYOR

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'te düzenlenen Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışması'nda mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler, aldıkları derecelerle göz doldurdu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmalarına katılan Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler, çeşitli yaş grupları arasında farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla takdir topladı.

Turnuva sonrası Adıyaman Belediyesporlu yüzücüleri elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, "İlimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Belediyesporlu yetkililer ise, Başkanımızın destekleriyle sportif faaliyetlerin her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek, "Belediyemizin destekleriyle amatör branşlarda her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Her yıl başarılarını katlayarak arttıran sporcularımızı kutluyoruz" diye konuştu.