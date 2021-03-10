Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi
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Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi

10.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:59
Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi

Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirdeki ulaşım ağını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirdeki ulaşım ağını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını geliştirmek için Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısını sağlayacak olan yeni bir güzergahın çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi bölgesi civarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman için güzel işlere ve yeni projelere devam ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, "Karapınar Mahallesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayacak olan yol birleştirme çalışmasını inceledik. Halkımız için tüm birimlerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah bu ve planladığımız diğer projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp, şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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