Başkan Kılınç, yapılacak çalışmaları mahalle sakinleriyle paylaştı
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Başkan Kılınç, yapılacak çalışmaları mahalle sakinleriyle paylaştı

Başkan Kılınç, yapılacak çalışmaları mahalle sakinleriyle paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek, mahallede planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek, mahallede planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün'ü ziyaret ederek mahallenin sorunları ile ilgili bilgiler alan ve mahallede başlatılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, mahalle sakinlerinin de sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç, İmamağa Mahallesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, "İmamağa Mahallesi Muhtarımız Mehmet Işıkgün'ü ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, hem mahallede yapılacak çalışmaları ilettik, hem de vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların amacına ulaşmasına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için de hemşerilerimizin talep ve önerilerini hassasiyetle dinliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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