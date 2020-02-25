Başkan Kılınç, Türkiye Petrolleri Mahallesinde sorunları yerinde inceledi

25.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:07

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Petrolleri Mahallesini ziyaret ederek, mahallenin sorunlarını ve eksiklerini mahalle sakinlerinden dinleyip, incelemelerde bulundu.



Mahallenin sorunlarının konuşulduğu, görüş ve önerilerin dinlendiği, sorunların çözümü için yerinde incelemelerin yapıldığı ziyarette Mahalle Muhtarı Ramazan Bali ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kılınç'a belediyenin ilgili birim müdürleri de eşlik etti.



Türkiye Petrolleri Mahallesine yaptığı ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Türkiye Petrolleri Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarımızla bir araya gelip, incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizden mahallenin sorunlarını dinleyip, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Onların istek, şikayet, temenni ve taleplerini dinledikten sonra ilgili arkadaşlarımızla bahse konu olan sorunları yerinde inceledik, çözüm için ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik" diye konuştu.



Mahalle sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA