Başkan Kılınç'tan sözde Ortadoğu barış planına sert tepki

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün tamamının İsrail'in Başkenti olacağını açıklamasına sert tepki gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Kudüs, özgür Filistin'in başkentidir ve olmaya da devam edecektir" dedi.



Başkan Kılınç, ABD ile İsrail'in ortaklaşa bir kararla sözde barış anlaşmasının ismini yüzyılın anlaşması olarak değerlendirmesi ve bunun akabinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olacağının belirtilmesi, İslam dünyasından sert tepki çekti. Başkan Kılınç, "ABD tarafından Kudüs ile ilgili İsrail lehine alınan karar Ortadoğu barışına vurulan en büyük darbelerden birisidir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye'nin Kudüs meselesindeki tavrı uluslararası hukuka dayandırılmaktadır. Kudüs meselesi ülkemizin en önemli kırmızı çizgilerinden birisi olmasına rağmen ABD'nin bunu görmemezlikten gelmesi kabul edilemez bir anlayıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükumetimizin her daim olduğu gibi bugün de Filistin'in Kudüs konusundaki haklı mücadelesine desteği millet olarak bizleri geleceğe dair umutlu ve mutlu etmektedir. Çünkü şuna inanıyoruz ki, Kudüs başta özgür Filistin'in, daha sonra da insanlığın başkenti olarak kalmaya devam edecektir. Kudüs meselesinin 400 yıllık hatırını unutmak mümkün değildir. İnsanlığın kadim geleneğini hiçe sayan anlayışı nefretle kınıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA