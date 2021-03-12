Başkan Kılınç'tan şiddetli rüzgar uyarısı
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Başkan Kılınç'tan şiddetli rüzgar uyarısı

12.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:46
Başkan Kılınç'tan şiddetli rüzgar uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ile ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ile ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Vatandaşlardan rüzgara karşı daha dikkatli ve tedbirli olmasını isteyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Değerli hemşehrilerim, ilimizde gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgarın sebep olması muhtemel, karbonmonoksit gazı (Soba) zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halindedir. Hepinizi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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