Başkan Kılınç'tan sağlıkçılara ve hastalara moral ziyareti
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Başkan Kılınç'tan sağlıkçılara ve hastalara moral ziyareti

Başkan Kılınç'tan sağlıkçılara ve hastalara moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eğitim ve araştırma hastanesinde görevli sağlık personeline ve yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eğitim ve araştırma hastanesinde görevli sağlık personeline ve yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Hastane ziyaretinde hasta yakınlarıyla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, daha sonra hastanede yatan hastaları odalarında tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretinin sonunda sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personeliyle, yatan hasta ve hasta yakınlarına ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, Şafi ismiyle tüm hastalara şifa versin inşallah" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık personelleri, hasta ve hasta yakınları ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç'tan sağlıkçılara ve hastalara moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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