Başkan Kılınç'tan, özel misafirlerine ilgi

24.09.2019 15:33

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TOGEM tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) yaşlı ve engelliler komisyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren engelsiz yaşam, beceri ve uygulama merkezinde eğitim gören özel misafirleriyle bir araya geldi.



Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, kursiyerler tarafından hazırlanan hediyeleri çocuklara dağıttı.



Başkan Kılınç program sonunda yaptığı açıklamada, çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren iki birimimizin ortaklaşa düzenlediği çok anlamlı bir etkinliğe katıldık. Gerçekleştirilen etkinlikte TOGEM'de eğitim gören kursiyerlerimizin kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri, engelsiz yaşam, beceri ve uygulama merkezimizde eğitim gören küçük kardeşlerimize dağıtarak, onların mutluluğuna şahit olduk. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA