Başkan Kılınç'tan kritik maç öncesi prim sözü
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Başkan Kılınç'tan kritik maç öncesi prim sözü

Başkan Kılınç'tan kritik maç öncesi prim sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediyesi, 2. Lig'e çıkma yolunda son dönemece giren Adıyaman 1954 Spor'a Çarşamba günü karşılaşacağı Siirt İl Özel İdarespor maçı için galibiyet primi sözü verdi.

Adıyaman Belediyesi, 2. Lig'e çıkma yolunda son dönemece giren Adıyaman 1954 Spor'a Çarşamba günü karşılaşacağı Siirt İl Özel İdarespor maçı için galibiyet primi sözü verdi.

Bu sezon Adıyaman'ı 3. Lig'de temsil eden ve grubunda lider durumda bulunan Adıyaman 1954 Spor'a kritik haftalar öncesi desteğini arttıran Adıyaman Belediyesi, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Siirt İl Özel İdarespor maçı öncesi galibiyet primi sözü verdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden taraftarlar, "Sezon başından beri takımımıza çok ciddi destekler veren Belediye Başkanımıza minnettarız. Gerek maddi, gerekse manevi anlamda her zaman yanımızda olan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kalan maçlardan da istediğimiz sonuçları alarak, 2. Lig özlemimizi gerçeğe dönüştürürüz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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