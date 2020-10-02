Başkan Kılınç'tan katı atık depolama tesisi müjdesi
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Başkan Kılınç'tan katı atık depolama tesisi müjdesi

02.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:38
Başkan Kılınç'tan katı atık depolama tesisi müjdesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan katı atık depolama tesisinin müjdesini verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan katı atık depolama tesisinin müjdesini verdi.

Katı atık depolama tesisinin en kısa sürede tamamlanması için ihalesinin yapılıp, hemen çalışmalara başlandığını söyleyen Başkan Kılınç, hedeflerinin kısa süre içerisinde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Başkan Kılınç, "Son teknolojiye uygun bir tesisi Adıyaman'a kazandırmak için kolları sıvadık. Daha önce Ankara'da bulunan katı atık yönetimi tesisleri ile belediye atıklarından elektrik üretilen tesislerde yaptığımız incelemeler sonunda benzer bir projeyi Adıyaman'ımızda da hayata geçirmek için çalışmalara başladık. İlimizin öncelikli sorunlardan bir tanesi olarak gördüğümüz katı atık tesisi ve vahşi depolama projelerini en kısa sürede hizmete koymak için gece gündüz demeden çalışacağız. Çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok anlamda büyük yarar sağlayacak olan yeni tesisin tamamlanması ile mevcut kötü koku ve görüntü ortadan kalkacak inşallah. Projenin tamamlanmasıyla hem çevremiz daha temiz olacak, hem de kendi elektrik enerjimizi üreterek belediyemize ek kaynak sağlamış olacağız. Kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç'tan katı atık depolama tesisi müjdesi
Başkan Kılınç'tan katı atık depolama tesisi müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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