Başkan Kılınç'tan, iş kazası geçiren personeline ziyaret

29.08.2019 16:39

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iş kazası geçirerek yaralanan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zeynal Toklu'yu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde iş kazası geçiren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zeynal Toklu'yu hastanede ziyaret eden Başkan Kılınç, mesai arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etti.



Toklu'nun sağlık durumuyla alakalı bilgiler alan Başkan Kılınç, "Görevini ifa ederken küçük bir iş kazası geçiren Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Zeynal Toklu kardeşimize geçmiş olsun dileğinde bulunmak için kendisini ziyaret ettik. Gayet iyi gördüğümüz kardeşimizin bir an önce iyileşip yeniden aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.



Adıyaman Belediyesi olarak personelin iş güvenliği konusuna özen gösterdiklerine de dikkat çeken Başkan Kılınç, "Bu konuda ilgili birimdeki arkadaşlarımız, personelimizin daha sağlıklı bir şekilde çalışması için hassasiyet gösteriyor ve her türlü tedbiri alıyor. Buna rağmen zaman zaman yaşanan bu tür aksilikler bizi üzüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA