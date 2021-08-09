Başkan Kılınç'tan hastalara ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastanede yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi. Odaları tek tek gezerek hastalarla ilgilenen Başkan Kılınç, "Bugün de bu hastanemizde yatan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hastalarımız ve hasta yakınlarımızdan da bir ihtiyaçları olduğunda bize ulaşmalarını istedik" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren hasta yakınları ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı