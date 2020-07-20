Başkan Kılınç'tan, hastalara moral ziyareti
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Başkan Kılınç'tan, hastalara moral ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Kılınç'tan, hastalara moral ziyareti
20.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:21

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Hasta ziyareti öncesi hasta yakınlarıyla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, daha sonra hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, Şafi ismiyle tüm hastalara şifa versin inşallah" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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