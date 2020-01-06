Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti
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Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

06.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:08
Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti

Belediye Başkanı , Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.


Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelerek, yanlarında olduklarını gösterdi.


Hastane önünde vatandaşlarla sohbet ederek ziyaretine başlayan Başkan Kılınç, daha sonra yatan hastaları odalarında ziyaret ederek, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.


Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Bugün hastanemizde yatan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hastalarımız ve hasta yakınlarımızdan da bir ihtiyaçları olduğunda bize ulaşmalarını istedik" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren hasta yakınları ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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