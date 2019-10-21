Başkan Kılınç'tan 'Dünya Gazeteciler Günü' kutlaması

21.10.2019 18:38

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Dünya Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir açıklama yaparak, basın çalışanlarının gününü kutladı.



'21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru, ilkeli ve gerçeklere dayalı gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 'Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Başkan Kılınç, gazeteciliğin demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Halk ile yöneticiler arasında köprü görevi gören gazeteciler, bir toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi noktasında oldukça önemli bir görev icra etmektedir. Yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde devletinin yanında olan ve doğru bilgilerle kalkışmanın halk tarafından önlenmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisi olan basın, bugün de Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin refahı için 'Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğimiz ile halkımızın daha güçlü şekilde kenetlenmesini sağlamaktadır. Bu da gösteriyor ki, ülkenin geleceği ve milletin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen gazeteciler oldukça önemli bir iş ortaya koymaktadır. Bu vesileyle başta Adıyaman medyası olmak üzere tüm gazetecilerin 'Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, ilimizde faaliyetlerini yürüten yaygın ve yerel medya mensuplarına çalışma hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA