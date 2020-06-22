Başkan Kılınç'tan, Babalar Günü ziyareti
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Başkan Kılınç'tan, Babalar Günü ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, babalar günü dolayısıyla şehit babası Mehmet Öner ile özel durumdaki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Turabi Mutlu'yu ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Başkan Kılınç'tan, Babalar Günü ziyareti
22.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:04

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, babalar günü dolayısıyla şehit babası Mehmet Öner ile özel durumdaki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Turabi Mutlu'yu ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

İlk olarak 1 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü PKK tarafından atılan roketle şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdulkadir Öner'in babası Mehmet Öner'i evinde ziyaret eden Başkan Kılınç, burada şehit babasının gününü kutlayarak, "Şehitlerimiz, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hiç düşünmeden canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların emanetleri de bizim için çok kıymetlidir. Babalar günü vesilesiyle bugün tüm şehitlerimiz ve şehir babaları adına şehidimiz Abdulkadir Öner'in muhterem babaları Mehmet Öner'i ziyaret ederek babalar gününü kutladık. Rabbim tüm babalarımıza sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin inşallah" dedi.

Daha sonra özel durumda bulunan çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Turabi Mutlu'yu evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Kılınç, fedakar babanın gününü kutlayarak, "Fedakarlığın ve sevginin en güzel örneklerinden birini yaşatan, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan belediyemiz engelsiz yaşam, beceri ve uygulama merkezi öğrencisi velilerinden Turabi Mutlu kardeşimizi ziyaret ederek, gününü kutladık" diye konuştu.

Mehmet Öner ve Turabi Mutlu ise kendilerine bu anlamlı günde yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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