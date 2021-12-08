Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek belediyenin yaptığı ve planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman ile ilgili istişarelerde bulunup, her kesimin görüş ve önerilerini almaya özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırım ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmada slayt eşliğinde tamamlanan projeleri tek tek katılımcılara anlatıp, planladıkları projeler hakkında da fikirlerini alan Başkan Kılınç, 2 buçuk yılı aşkın görev sürelerinde 1 milyar 341 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Kılınç, yapılan bu yatırımların içerisinde belediyenin asli görevleri arasında bulunan altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, asfalt plenti, katı atık tesisi, tarihi çarşı restorasyonu, gençlik merkezi, çocuk parkları, semt sahaları ve pandemi döneminde dağıtılan sosyal yardımların gibi çok önemli yatırımların yer aldığını söyledi.

Başkan Kılınç, "Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman'ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN