Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını inceledi

23.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:34
Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman turizmini canlandırmak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrimizin dokusuna ve tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda restorasyonuna başladığımız tarihi çarşımızdaki çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah işyeri sahipleri ve esnafımızla el birliği içerisinde çok güzel bir projeyi daha ilimize kazandıracağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını inceledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:40:06. #1.15#
title