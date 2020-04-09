Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

Polislerin fedakarca görev yaptıklarına dikkat çeken Başkan Kılınç, "İnsanlık tarihimiz yaşam adına önemli bir süreçten geçtiği şu günlerde herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaktadır. Virüsün gündemimizden çıkması için herkes görevini yapmaya çalışırken, çalışanların güvenliğinin yanı sıra sağlıklı hizmetin yürütülmesine en büyük katkı sunan kırsalda jandarmamız, şehir merkezlerinde ise polislerimizdir. Kolluk kuvvetlerimizin bu özverili çalışması halk adına bizleri oldukça memnun etmektedir. Toplumsal huzurun sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, iç ve dış güvenliğimizin önemli unsurları arasında yer alan polis teşkilatımızın kuruluşunun 175'inci yıldönümü vesilesiyle canları pahasına bu güzel vatanımız için şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı yaşam dilerim. Layıkıyla görevlerini yerine getiren polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı yaşam içerisinde huzur dolu mutluluklar dilerim. Adıyaman Belediyesi olarak şehit ve gazi yakınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak hizmet etmeyi kendimize görev kabul ettiğimizi, mesai arkadaşlarımıza da bu yönde gerekli uyarıları yaptığımızın herkesim tarafından bilinmesini isterim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA