Başkan Kılınç, miniklere kitap hediye etti

28.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:02

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Günleri'ni ziyaret ederek yazarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Kitap Günleri'ni ziyaret eden miniklere kitap hediye etti.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 100'den fazla yazarın ve 44 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri'ni ziyaret ederek stantları tek tek gezip, yazarla sohbet etti.



Adıyaman Valiliği bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen 'Kitap Günleri'ne katılan yazarlardan 'Kitap Günleri'yle ilgili değerlendirmelerini alıp, emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, organizasyondaki temel amaçlarının gençleri kitapla buluşturmak olduğunu söyledi.



Başkan Kılınç 'Kitap Günleri'yle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kitaplara gereken değeri ve özeni göstermek, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan çocuklar yetiştirmek başlıca görevlerimizden olmalıdır. Bu bilinçle, okumanın bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade edeceğimiz ortamları halkımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Kitap Fuarı'nın her yıl daha gelişmiş haliyle devam etmesinin en büyük arzuları olduğunu da belirten Başkan Kılınç, 'Kitap Günleri'ni gezen çocuklara kitap hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA