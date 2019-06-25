Başkan Kılınç, Mimar Sinan Parkı projesini inceledi

Daha yeşil ve ferah bir Adıyaman için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mimar Sinan Kültür Parkında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, proje hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibi, daha yeşil ve modern bir Adıyaman için çalışmaların gerçekleştirildiği Mimar Sinan Kültür Parkında incelemelerde bulundu.

Peyzaj çalışmalarının sürdüğü Mimar Sinan Parkındaki incelemelerde Başkan Kılınç'a, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel ile Park ve Bahçeler Müdürü Sıddık Aydık eşlik etti. Ekibiyle birlikte proje üzerinde görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birçok yeniliğin yapılacağı parktaki çalışmaların hızlanması ve ilk etapta daha önce çay bahçesi olarak hizmet veren kısmın ivedi bir şekilde hizmete açılması talimatını verdi. Kılınç, Mimar Sinan Kültür Parkının yeni yüzüyle oldukça geniş kitlelere hitap edeceğini dile getirerek, amaçlarının şehir merkezinde nefes aldıracak bir alanı halkın hizmetine sunmak olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA