Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirdiği ziyarette esnaflarla ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada vatandaşlarla bir araya gelerek onların memnuniyetini duymanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Bugün Karapınar mahallesi sakinlerini ziyaret ettik. Burada esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, önerilerine kulak verdik. Adıyaman'ımızı bu şekilde daha güzel noktalara götüreceğimize inancımız tam. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan Karapınar mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 16:59:18. #1.16#

title