Başkan Kılınç, korona virüs tedbirlerini değerlendirdi
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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Başkan Kılınç, korona virüs tedbirlerini değerlendirdi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs konusunda Adıyaman Belediyesi tarafından alınan tedbirleri değerlendirip, vatandaşlara çeşitli önerilerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dönemin tedbirli davranıp, dayanışma içerisinde hareket etme dönemi olduğunu söyledi.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
Başkan Kılınç, korona virüs tedbirlerini değerlendirdi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs konusunda Adıyaman Belediyesi tarafından alınan tedbirleri değerlendirip, vatandaşlara çeşitli önerilerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dönemin tedbirli davranıp, dayanışma içerisinde hareket etme dönemi olduğunu söyledi.

Çin'den başlayıp, dünyanın tamamına yakınını etkisi altına alan korona virüs konusunda Adıyaman Belediyesi tarafından alınan tedbirleri değerlendirip, halka uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, alınacak olan tedbirlerle virüsün etkisinin minimum seviyede seyredeceğine inandığını dile getirdi. Korona virüsün sağlık kadar ekonomik etkilerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, herkesin, ekonomik anlamda zor dönem geçiren komşularıyla yakından ilgilenmesini ve dayanışma örneği sergilenmesini istedi.

Korona virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın önerilerinin dikkate alınmasının önemine de dikkat çeken Başkan Kılınç, "Her zaman söylediğimiz gibi panik yapmayıp, tedbiri elden bırakmamak çok önemli. Bunun için de doğanın işleyişini bozduğumuz için maruz kaldığımız salgınlardan sonuncusu olan korona virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığımızın sık sık gündeme getirdiği önerileri hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği bu tedbirlerin başlıcası ellerimizi sık sık sabunla ve bol suyla yıkamak ve ellerimizi ağzımıza, gözümüze ve burnumuza sürmemek, hapşırma ve öksürme durumunda tek kullanımlık mendilleri kullanmak, toplu alanlarda bulunmaktan uzak durmak, kişilerle aramızdaki mesafemizi en az bir metre tutmaktır. Bunların yanında beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yeterince protein alınması çok önemli" dedi.

Adıyaman Belediyesinin aldığı tedbirlere de değinen Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak paniğe kapılmadan alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Ekiplerimiz, toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, risk teşkil edecek toplu yaşam alanlarını sık sık dezenfekte ediyor. Ayrıca, billboardlardan, toplu taşıma araçlarımızdaki ekranlardan, belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve el ilanları ile halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Zabıtamız, ilgili kurumlardaki teknik personellerle çeşitli işyerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yapıyor. Toplu buluşma alanlarından olan taziye evlerimizi ve Hayvan Pazarını geçici süreliğine hizmete kapattık. Belediyemizin tahsilat veznelerine yapılabilecek her türlü ödeme işlemlerini belediyemizin web sitesinden online olarak kabul etmeye başladık. Nikahları törensiz ve iki şahitle yapma kararı aldık. Bunların yanında borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını aldık. Yine evlerine yemek götürdüğümüz ve risk grubunda oldukları için evlerinden dışarı çıkmamaları tavsiye edilen kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için personellerimizi görevlendirdik. Evde yalnız yaşayan bu vatandaşlarımız ihtiyaç duyduklarında personellerimize ulaşarak alışveriş listesi ve ücretini vererek, alışverişlerini personellerimize yaptırabilecekler" diye konuştu.

Başkan Kılınç konuşmasının sonunda, korona virüsten dolayı ekonominin de ciddi şekilde etkileneceğini belirterek, tüm vatandaşlardan, zor duruma düşecek olan komşularıyla yakından ilgilenmelerini ve bu zor dönemde dayanışma içerisinde olmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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