Başkan Kılınç Kayalık mahallesi sakinleriyle buluştu

23.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:06

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kayalık Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahallenin sorunlarını ve eksiklerini dinleyip, incelemelerde bulundu.



Mahallenin sorunlarının konuşulduğu, görüş ve önerilerin dinlendiği, sorunların çözümü için yerinde incelemelerin yapıldığı ziyarette mahalle muhtarı Mehmet Abidin Ekinci ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kılınç'a belediyenin ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Kayalık Mahallesi'ne yaptığı ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Mahalle ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bu hafta Kayalık Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarımızla bir araya gelip, incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarımız Mehmet Abidin Ekinci'den mahallenin sorunlarını dinleyip, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Onların istek, şikayet, temenni ve taleplerini dinledikten sonra ilgili arkadaşlarımıza sorunların çözümünün sağlanması için gerekli talimatları verdik" diye konuştu.



Kayalık Mahallesi muhtarı Mehmet Abidin Ekinci ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallesi adına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA